Landwirtschaft Erneut Geflügelpest im Kreis Gütersloh nachgewiesen Von dpa | 19.10.2022, 19:29 Uhr

Nach Fällen in den vergangenen Tagen ist erneut ein Geflügelpest-Ausbruch in Nordrhein-Westfalen bestätigt worden. Betroffen ist ein Bestand von 270 Gänsen, Enten, Hühnern und Schwänen in Verl (Kreis Gütersloh), wie der Kreis am Mittwoch mitteilte. Die Tötung der Tiere sei veranlasst worden. Ebenfalls in Verl gebe es zudem einen weiteren Geflügelpest-Verdachtsfall, der noch abgeklärt werden müsse.