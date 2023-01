Gelsenkirchener Schule nach Amokdrohung evakuiert Foto: Markus Gayk/dpa/Archivbild up-down up-down Polizeieinsatz Erneut Amokdrohung an Gelsenkirchener Schule Von dpa | 20.01.2023, 09:42 Uhr

Zum zweiten Mal innerhalb von drei Tagen hat ein Unbekannter mit einer Amoktat an einer Gelsenkirchener Gesamtschule gedroht. Die Drohung sei deutlich vor Schulbeginn und - wie beim ersten Mal am Mittwoch - per E-Mail eingegangen, sagte ein Polizeisprecher. Der Schulleiter habe den Unterricht für Freitag rechtzeitig abgesagt. Es seien keine Schüler vor Ort und ausreichend Polizeikräfte.