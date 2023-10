Fachmesse Ernährungsbranche zeigt auf Anuga Trends Von dpa | 05.10.2023, 17:52 Uhr | Update vor 1 Std. Anuga in Köln Foto: Roberto Pfeil/dpa/Archivbild up-down up-down

Vor dem Start der Fachmesse Anuga in Köln stellt die Ernährungswirtschaft am Freitag (10.00 Uhr) aktuelle Trends der Branche vor. Zu den Schwerpunktthemen gehören in diesem Jahr unter anderem vegane Ernährung, aber auch Bio und Halal.