Leiche von ermordetem Schneider in Moers entdeckt Foto: Alexander Forstreuter/dpa/Archivbild up-down up-down Moers Ermordeter Schneider: Sohn aus U-Haft freigelassen Von dpa | 24.02.2023, 12:49 Uhr

Überraschung im Fall des ermordeten Schneiders in Moers: Der Haftbefehl gegen den Sohn des Opfers ist nach drei Monaten Untersuchungshaft aufgehoben worden, der 20-Jährige kommt frei. Es bestünden zwar weiterhin Verdachtsmomente gegen ihn, die Beweislage rechtfertige aber eine weitere Inhaftierung nicht mehr, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag in Duisburg mit. So stehe er nicht mehr im Verdacht, die Leiche mit einem bestimmten Auto abtransportiert zu haben.