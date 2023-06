Polizei Foto: Daniel Karmann/dpa/Symbolbild up-down up-down Polizei Ermittlungen zu italienische Mafia: Razzia in NRW und Hessen Von dpa | 29.06.2023, 13:35 Uhr

Im Einsatz gegen mutmaßliche Mafia-Mitglieder durchsuchen Ermittler seit Donnerstagmittag Gebäude in den nordrhein-westfälischen Städten Höxter und Duisburg sowie im hessischen Kassel. Anlass sei ein Ermittlungsverfahren wegen Drogenhandels, teilten die leitende Staatsanwaltschaft Paderborn und die Polizei Bielefeld am Donnerstag mit. Ziel der Durchsuchungen sei die Sicherstellung von Drogen und die Festnahme mehrerer tatverdächtiger Personen, die in Verbindung mit der kalabrischen Mafia-Organisation 'Ndrangheta stehen sollen. Dabei würden unter anderem auch italienische Restaurants durchsucht.