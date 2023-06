Blaulicht Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild up-down up-down Unfälle Ermittlungen: Tod von 24-Jährigem beim Stand-up-Paddling Von dpa | 12.06.2023, 17:25 Uhr

Nach dem Tod eines Stand-up-Paddlers auf dem Lohheidersee in Duisburg geht die Ursachensuche der Polizei weiter. Der 24-jährige Mann war am Wochenende aus unbekannten Gründen beim Stand-up-Paddling ins Wasser gestürzt und danach nicht wieder aufgetaucht, wie die Feuerwehr mitteilte. Die genaue Todesursache blieb auch am Montag noch ungeklärt. Ob der Leichnam noch obduziert werden soll, war zunächst ebenfalls unklar. Über mehrere Stunden war am Samstagabend auf dem Wasser sowie an Land nach dem Mann gesucht worden, bis man den leblosen Körper geborgen hatte.