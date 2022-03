Polizei FOTO: Robert Michael Ennepe-Ruhr-Kreis Ermittlungen: Spaziergänger finden menschliche Knochen Von dpa | 08.03.2022, 11:17 Uhr | Update vor 46 Min.

Spaziergänger haben an einem Bachlauf in Wetter an der Ruhr menschliche Knochen entdeckt. Die Polizei habe eine Mordkommission eingesetzt, um die Herkunft der Knochen zu klären, sagte eine Polizeisprecherin in Schwelm am Dienstag. Bislang seien die menschlichen Überreste aber noch keiner Person zuzuordnen. Die Staatsanwaltschaft in Hagen leite die Ermittlungen. Die Knochen seien bereits am Samstag entdeckt worden.