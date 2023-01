Blaulicht Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild up-down up-down Heiligenhaus Ermittlungen nach Schüssen auf Nachbarn gehen weiter Von dpa | 30.01.2023, 13:22 Uhr

Nach den Schüssen und der Brandstiftung in Heiligenhaus südlich von Essen dauern die Ermittlungen an. Gegen einen 33-Jährigen war am Samstag Haftbefehl wegen versuchten Totschlags, gefährlicher Körperverletzung und besonders schwerer Brandstiftung erlassen worden, wie eine Sprecherin der Wuppertaler Staatsanwaltschaft am Montag sagte.