Große Explosion in Haus in Eschweiler Foto: Henning Kaiser/dpa up-down up-down Aachen Ermittlungen nach Explosion: „Verzweiflung und Schock“ Von dpa | 01.04.2023, 11:33 Uhr

Nach der schweren Explosion in Eschweiler gehen die Ermittlungen der Polizei zur Ursache weiter. „Wir ermitteln weiter in alle Richtungen“, sagte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Aachen am Samstag. Bei der Explosion in einem Wohn- und Geschäftshaus im Zentrum von Eschweiler waren am Donnerstagabend 14 Menschen verletzt worden. Vier von ihnen erlitten lebensgefährliche Verletzungen. Die Ermittler kündigten eine Mitteilung für den Nachmittag an.