Düsseldorf Ermittlungen nach Deckeneinsturz in Diskothek dauern an Von dpa | 28.03.2022

Nach dem Einsturz einer Decke in einer Düsseldorfer Diskothek ermitteln mehrere Behörden. Wie ein Stadtsprecher am Montag auf Anfrage sagte, sind Mitarbeiter der Bauaufsicht dabei, die Ursache für den Einsturz eines rund 30 Quadratmeter großen Stücks der abgehängten Decke über dem Thekenbereich zu untersuchen. Auch das Amt für Arbeitsschutz ist nach Polizeiangaben vom Montag in die Ermittlungen eingebunden.