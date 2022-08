ARCHIV - Der Schriftzug "Polizei" an einem Polizeirevier. Foto: Boris Roessler/dpa/Symbolbild FOTO: BORIS ROESSLER up-down up-down Bielefeld Ermittlungen gegen SEK-Beamten eingestellt Von dpa | 09.08.2022, 11:12 Uhr

Nach dem Fund eines Abzeichens auf der Uniform eines Bielefelder SEK-Beamten hat die Staatsanwaltschaft strafrechtliche Ermittlungen gegen den Polizisten eingestellt. Es habe sich kein Hinweis auf eine rechte Gesinnung ergeben, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Per Klettverschluss hatte sich der Beamte der Spezialkräfte eine altgriechische Redewendung, die Entschlossenheit und Kampfeswillen signalisieren soll, an die Uniform geheftet. Dazu gehört ein Spartaner-Helm als Symbol.