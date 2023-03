Polizistin in NRW Foto: David Inderlied/dpa/Illustration up-down up-down Versuchtes Tötungsdelikt Ermittler suchen Zeugen nach Angriff auf junge Frau Von dpa | 16.03.2023, 16:10 Uhr

Nach einem versuchten Tötungsdelikt in Rees am Niederrhein sucht die Polizei nach Zeugen des Angriffs auf eine 23-Jährige. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilten, könnten mehrere Autofahrer die Tat am Mittwochabend auf einem Zubringer zur Bundesstraße 67 beobachtet haben.