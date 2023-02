Blaulicht Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild up-down up-down Statistik Ermittler schöpfen bei Kriminellen fast 86 Millionen ab Von dpa | 24.02.2023, 13:10 Uhr

In insgesamt 37 Verfahren gegen Organisierte Kriminalität (OK) konnten Finanzermittler in Nordrhein-Westfalen 2021 fast 85,7 Millionen Euro an illegal erlangtem Vermögen vorläufig sichern. Das geht aus dem Lagebild Organisierte Kriminalität 2021 hervor, das NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) jetzt dem Düsseldorfer Landtag zugeleitet hat.