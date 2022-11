Blaulicht Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild up-down up-down Kriminalität Ermittler: Schlag gegen illegalen Zigarettenhandel Von dpa | 03.11.2022, 09:12 Uhr

Durchsuchungen an zahlreichen Orten in Deutschland, insgesamt 24 Verdächtige: Gegen den illegalen Zigarettenhandel in Europa ist Ermittlern ein nach eigenen Angaben „großer Schlag“ gelungen.