Duisburg Neue Spur nach blutiger Fitnessstudio-Attacke Von dpa | 26.04.2023, 10:35 Uhr

Neue Spur im Fall der Fitnessstudio-Attacke in Duisburg: Erst am Dienstag hatten Ermittler von möglichen islamistischen Motiven berichtet. Jetzt wird ein Zusammenhang mit einer weiteren Bluttat in der Nähe geprüft - ein DNA-Test soll Klarheit bringen.