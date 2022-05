ARCHIV - Eine Ermittlerin sitzt vor Monitoren mit unkenntlich gemachten Fotografien. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa/Illustration FOTO: Rolf Vennenbernd Kriminalität Ermittler: Neues Instrument gegen Kinderpornografie Von dpa | 10.05.2022, 13:53 Uhr

Kölner Cybercrime-Ermittler wollen noch in diesem Monat ein neues Instrument gegen die Verbreitung von Kinderpornografie im Echtbetrieb einsetzen. Das Forensik-Tool „Aira“ werde mit Hilfe Künstlicher Intelligenz vollautomatisch enorme Datenmengen nach strafbaren Missbrauchsdarstellungen durchsuchen, wie Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) bei einem Besuch der Zentral- und Ansprechstelle Cybercrime Nordrhein-Westfalen (ZAC NRW) am Dienstag in Köln ankündigte.