Fall des getöteten zwölfjährigen Mädchens aus Freudenberg
Gewaltverbrechen Ermittler mahnen Persönlichkeitsschutz im Fall Luise an Von dpa | 17.03.2023, 08:36 Uhr

Knapp eine Woche nach dem gewaltsamen Tod der zwölfjährigen Luise aus Freudenberg sehen Polizei und Staatsanwaltschaft sich veranlasst, gegen Falschmeldungen in die Offensive zu gehen. „Durch das breite Interesse der Öffentlichkeit und die damit verbundene Anteilnahme kommen immer wieder Gerüchte über die mutmaßlichen Hintergründe des Vorfalls auf“, kritisierte die Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein am Freitag in einer Mitteilung.