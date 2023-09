Prozesse Ermittler: Kein Zusammenhang bei Maisfeld-Morden entdeckt Von dpa | 26.09.2023, 16:25 Uhr | Update vor 40 Min. Justitia Foto: Sonja Wurtscheid/dpa/Symbolbild up-down up-down

Bei der Ermordung zweier Frauen in Maisfeldern am Niederrhein haben die Ermittler trotz mehrerer Parallelen keinen echten Zusammenhang entdecken können. Das hat der langjährige Mordermittler Dietmar Wixfort am Dienstag am Düsseldorfer Landgericht als Zeuge ausgesagt. 1992 und 1993 waren in Neuss und Meerbusch zwei Frauen in Maisfeldern ermordet worden.