In einem Objekt fanden die Ermittler in drei Kellerräumen eine Cannabisplantage mit rund 600 Pflanzen. Der dort festgenommene 34-jährige Tatverdächtige aus Albanien, der sich illegal in Deutschland aufhalte, sei festgenommen worden. Das Amtsgericht Essen habe gegen ihn U-Haft „wegen Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge“ angeordnet. Die 70 Jahre alte Eigentümerin des Gebäudes wurde wegen des Verdachts der Beihilfe vorläufig festgenommen und vernommen.