Massenschlägereien Polizeipräsenz in Essen und Castrop-Rauxel Von dpa | 19.06.2023, 14:17 Uhr

Nach gewalttätigen Auseinandersetzungen im Ruhrgebiet will die Polizei in den Städten Essen und Castrop-Rauxel weiter verstärkt Präsenz zeigen. Im Stadtgebiet von Castrop-Rauxel sollten in dieser Woche weiter zusätzliche Beamte eingesetzt werden, sagte ein Sprecher der Polizei Recklinghausen am Montag. Auch ein Sprecher der Polizei Essen bestätigte, man wolle „entsprechende Schwerpunkte“ in der Stadt mit mehr Personal aufstocken.