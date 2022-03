NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) FOTO: Bernd Thissen Brauchtum „Er hat an uns geglaubt“: Auszeichnung für Laumann Von dpa | 04.03.2022, 23:46 Uhr | Update vor 1 Std.

Für seine Verdienste für Volksfeste und Schaustellerbetriebe in der schweren Zeit der Corona-Pandemie ist der nordrhein-westfälische Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann mit dem „Goldenen Karussellpferd“ ausgezeichnet worden. Der CDU-Politiker nahm die Auszeichnung der Arbeitsgemeinschaft der Schaustellerverbände am Freitagabend bei einem Festakt in Herne entgegen. Die Trophäe wird seit 2002 jährlich an Personen vergeben, die sich aus Sicht der Betriebe in herausragender Weise für den Berufsstand und dessen Belange stark machen.