Energie Eon-Chef Birnbaum fordert Bürokratieabbau für Energiewende Von dpa | 09.08.2023, 12:05 Uhr | Update vor 45 Min. Eon Hauptgebäude in Essen Foto: Henning Kaiser/dpa

Für einen Erfolg der Energiewende ist nach Ansicht von Eon-Chef Leonhard Birnbaum neben Kapital auch ein Bürokratieabbau notwendig. „Wir brauchen eine deutliche Beschleunigung und Verschlankung der Planungs- und Genehmigungsverfahren“, sagte Birnbaum am Mittwoch in Essen mit Blick auf geplante Investitionen in die Strom-Verteilnetze. Der Fokus der politischen Entscheider sollte jetzt darauf liegen, die gesetzten Ziele zu erreichen. Dafür müssten die Hemmnisse konsequent beseitigt werden.