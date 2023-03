Bilanzpressekonferenz eon Foto: Rolf Vennenbernd/dpa up-down up-down Energie Eon: Abschaltung der letzten Atomkraftwerke am 15. April Von dpa | 15.03.2023, 14:24 Uhr

Der Energiekonzern Eon geht davon aus, dass die drei letzten Atomkraftwerke in Deutschland wie geplant am 15. April abgeschaltet werden. „Wir haben keine Indikation, dass die Politik ihre Abschaltentscheidung überdenkt“, sagte Vorstandschef Leonhard Birnbaum am Mittwoch. Das geplante Ende des Leistungsbetriebes sei keine technische, sondern eine politische Entscheidung. Die Eon-Tochter Preussenelektra betreibt mit Isar 2 im bayerischen Essenbach eines der drei verbliebenen deutschen Atomkraftwerke.