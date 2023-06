Kita Foto: Caroline Seidel/dpa/Symbolbild up-down up-down Finanzen Entwurf für Landeshaushalt: Kita-Programme fortgesetzt Von dpa | 21.06.2023, 18:29 Uhr

Die Kindertagesstätten sollen auch in den kommenden Jahren Alltagshelfer sowie zusätzliches Personal zur Sprachentwicklung der Kinder erhalten können. Der Regierungsentwurf für den Landeshaushalt 2024 und die Finanzplanung bis 2027 sehen nach Angaben von Finanzminister Marcus Optendrenk (CDU) vor, dass diese beiden Programme 2024 verlängert und auch in den Jahren danach fortgeführt werden. Dafür sollen 178 Millionen Euro pro Jahr zur Verfügung gestellt werden, teilte der Finanzminister am Mittwochabend nach einer auswärtigen Sitzung der Landesregierung in Berlin mit.