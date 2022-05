Polizei steht in der Nähe einer Schule. Foto: Erwin Pottgießer/TNN/dpa/Archivbild FOTO: Erwin Pottgießer Wesel Entwarnung nach Waffen-Alarm an Schule: Festgenommene frei Von dpa | 27.05.2022, 10:57 Uhr

Nach einem Großeinsatz der Polizei an einer Dinslakener Gesamtschule vom Mittwoch haben die Ermittler Entwarnung gegeben. Es habe keine Gefahr bestanden, niemand sei bedroht worden, teilte die Polizei am Freitag mit. Bei der Waffe handele es sich um eine Schreckschusspistole. Drei vorläufig festgenommene junge Männer - zwei 16-jährige Schüler der Schule und ein 19-Jähriger - seien wieder auf freiem Fuß. Der 19-Jährige habe sich am Donnerstag bei der Polizei gemeldet und die Beamte zu der Waffe geführt, die er vergraben hatte, so die Mitteilung.