Reisende warten in einer Schlange am Terminal vor den Sicherheitskontrollen am Flughafen Köln/Bonn. Foto: Thomas Banneyer/dpa FOTO: Thomas Banneyer up-down up-down Luftverkehr Entspannte Lage mit Warteschlangen an Flughäfen in NRW Von dpa | 02.07.2022, 13:28 Uhr

Eine Woche nach Start der Sommerferien hat sich die Lage an den Flughäfen in Nordrhein-Westfalen deutlich entspannt. Reisende mussten sich in Düsseldorf am späten Vormittag auf Wartezeiten bei den Sicherheitskontrollen auf bis zu 20 Minuten einstellen. Die Zeiten bei der Gepäckabfertigung variierten je nach Fluglinie. Nach der Beobachtung eines dpa-Mitarbeiters blieb die Länge der Schlangen vor den Schaltern im Rahmen. Die Reisenden zeigten sich demnach entspannt.