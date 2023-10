Dass ein früheres DNA-Gutachten Treffer beim Angeklagten anzeigte, könnte laut dem Gericht also auch von Verunreinigungen im Labor herrühren. Der Vorsitzende Richter Klaus Reinhoff kritisierte die Arbeit der beim Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen zuständigen Ermittler. Diese hatten in einem früheren Gutachten angegeben, die Klebefolien, mit denen damals Spuren an der Leiche genommen wurden, seien in der Zwischenzeit nicht geöffnet worden. Wie bei der Verhandlung am Montag deutlich wurde, wurden aber sehr wohl kleine Schnitte in die Folien gemacht, um Hautteilchen zu untersuchen.



Der Mann war bereits kurz nach der Tat erstmals ins Visier der Ermittler geraten. 2017 wurde mit neuer DNA-Technik ein genetischer Fingerabdruck an Spuren der Leiche festgestellt, nach weiteren Ermittlungen kam der Mann im 2022 zunächst in Haft. Ein erster Prozess am Bonner Landgericht wurde aber ausgesetzt, weil DNA-Spuren womöglich nicht sachgerecht behandelt worden waren. Er kam daraufhin wieder frei. Richter Reinhoff betonte am Montag, dass ohne die frühere Formulierung des LKA, die Folien seien nicht geöffnet worden, der Haftbefehl gegen den Angeklagten nicht erlassen worden wäre.



Claudia Otto wurde 1987 in ihrer Wohnung über dem Ausflugslokal ihrer Eltern in Lohmar erdrosselt. Die Staatsanwaltschaft geht von einem Raubmord aus. Der Angeklagte ist rechtskräftig verurteilter Doppelmörder, der mehr als die Hälfte seines Lebens eingesperrt war. Er hatte 1988 im Sauerland ein Kind und dessen Großmutter im Zusammenhang mit einer geplanten Entführung umgebracht. Die Tat hatte er gestanden, während er die Tötung von Claudia Otto bestreitet.