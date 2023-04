Züge Foto: Roberto Pfeil/dpa up-down up-down Zugverkehr Entgleister Waggon in Wuppertal: Reparatur bis Donnerstag Von dpa | 04.04.2023, 10:26 Uhr

Nach dem Güterwaggon-Unfall in Wuppertal soll der Zugverkehr auf der Strecke nach Angaben der Bahn im Laufe des Donnerstags wieder nach Fahrplan funktionieren. Am Dienstag fielen die Regionalzüge zwischen Wuppertal und Hagen weiter komplett aus. Der entgleiste Waggon sei in der Nacht zuvor zwar geborgen worden, allerdings müssten nun die Schienen und die Oberleitung repariert werden, sagte ein Sprecher. S-Bahnen und die meisten Fernzüge wurden bereits wieder auf zwei Gleisen an der Unfallstelle vorbeigeleitet.