Krankenhaus Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbol up-down up-down Oberbergischer Kreis Entgegenkommendes Auto übersehen: Drei Verletzte bei Unfall Von dpa | 10.12.2022, 08:38 Uhr

Bei einem Zusammenstoß an einer Kreuzung in Radevormald (Oberbergischer Kreis) sind drei Menschen verletzt worden. Eine 71 Jahre alte Autofahrerin habe am Freitagnachmittag nach links abbiegen wollen und dabei das entgegenkommende Auto eines 68-Jährigen übersehen, teilte die Polizei am Samstag mit. Der 68-Jährige sei leicht verletzt worden, seine 61 Jahre alte Beifahrerin und die 71 Jahre alte Autofahrerin hätten schwere Verletzungen erlitten. Alle Insassen wurden ins Krankenhaus gebracht.