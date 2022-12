Heizung Foto: Fabian Sommer/dpa/Symbolbild up-down up-down Regierung Energiesparen: Ministerien werden zwischen den Jahren leerer Von dpa | 11.12.2022, 08:33 Uhr

Zwischen den Jahren wird es in vielen Ministerien noch leerer, als es durch die gewohnten Homeoffice-Regelungen ohnehin schon ist: Zum Energiesparen wird der Betrieb in den Häusern noch mal reduziert, die Heizungen werden heruntergedreht. Das hat eine dpa-Umfrage in den Regierungsressorts ergeben.