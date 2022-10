Blaulicht Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down Unfall Unfall auf A40: Einschränkungen in beide Richtungen Von dpa | 21.10.2022, 06:52 Uhr

Wegen eines Unfalls nach einer Falschfahrt auf der Autobahn 40 zwischen Bochum und Essen müssen Autofahrer am Freitagvormittag mit erheblichen Einschränkungen rechnen. Die Autobahn sei am frühen Morgen in beide Richtungen voll gesperrt worden, sagte ein Sprecher der Polizei. Wie lange die Sperrung andauert, sei noch unklar. Auch Details zum Unfall gab es bislang nicht.