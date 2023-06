Photovoltaik Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild up-down up-down Strom Energiekonzern Statkraft baut große Solar-Batterie-Anlage Von dpa | 23.06.2023, 10:48 Uhr

Der norwegische Energiekonzern Statkraft hat den Zuschlag für einen Solarpark mit Batteriespeicher bekommen, der bis Sommer 2025 in Sachsen-Anhalt entstehen soll. Die Solarmodule sollen eine Leistung von bis zu 47 Megawatt bereitstellen und damit 14.000 Haushalte versorgen können, teilte die Deutschlandtochter von Statkraft am Freitag in Düsseldorf mit. Für den Strom aus der Anlage bekommt die Firma eine Marktprämie. Im Vergleich zu Projekten anderer Unternehmen, die an Ausschreibungen der Bundesnetzagentur in der Innovationskategorie teilgenommen hatten, ist das Statkraft-Vorhaben mit Abstand das größte.