Energie Energiekonzern RWE will Gasumlage nicht in Anspruch nehmen Von dpa | 11.08.2022, 13:10 Uhr

Der Energiekonzern RWE will die geplante Gasumlage zur Rettung systemrelevanter Gasimporteure nicht für sich in Anspruch nehmen. „RWE ist ein finanzstarkes und robustes Unternehmen. Wir erwägen daher, bis auf Weiteres darauf zu verzichten, unsere Verluste aus der Gasersatzbeschaffung für diese Umlage geltend zu machen“, sagte RWE-Vorstandschef Markus Krebber am Donnerstag in Essen. „Wir würden diese dann (...) selber tragen.“ Über die erwartete Höhe machte RWE keine Angaben. Die Höhe der Verluste werde davon abhängen, wie viel Gas noch aus Russland komme. „Es geht hier schon um einen relevanten Betrag“, sagte Krebber.