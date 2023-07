Eon - Jahreszahlen Foto: picture alliance / Ina Fassbender/dpa/Archivbild up-down up-down Energie Energiekonzern Eon verdient mehr und erhöht Prognose Von dpa | 27.07.2023, 19:32 Uhr | Update vor 7 Min.

Der Versorger Eon hat im ersten Halbjahr von der Beruhigung des Energiemarkts profitiert und erhöht seine Prognose für das laufende Jahr. Die Beschaffungskosten sanken. Der bereinigte Konzernüberschuss legte von 1,4 Milliarden auf 2,3 Milliarden Euro zu, wie Eon anhand vorläufiger Zahlen am Donnerstag in Essen mitteilte. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) stieg von 4,1 Milliarden auf 5,7 Milliarden Euro. Die ausführlichen Zahlen will Eon am 9. August vorlegen.