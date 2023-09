Industrie Energieintensive Betriebe produzieren deutlich weniger Von dpa | 05.09.2023, 08:50 Uhr | Update vor 1 Std. Stromzähler Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa/Symbolbild up-down up-down

Vor dem Hintergrund einer eingetrübten Konjunktur und relativ hoher Energiepreise haben Nordrhein-Westfalens Industriebetriebe, die besonders viel Strom und Wärme brauchen, ihre Produktion deutlich runtergefahren. Die Produktion der energieintensiven Industrie habe im Juli 12,1 Prozent niedriger gelegen als im Vorjahresmonat, teilte das Landesstatistikamt am Dienstag in Düsseldorf mit. Bei Chemiefirmen lag der Rückgang bei 16,1 Prozent. Auch über einen längeren Zeitraum verbuchte die energieintensive Industrie in NRW ein Minus, von Januar bis Juli 2023 lag es im Vergleich zum Vorjahreszeitraum bei 11,1 Prozent.