Steuern Endspurt: Keine Verlängerung für Grundsteuer-Erklärung Von dpa | 25.01.2023, 15:24 Uhr

Haus- und Wohnungsbesitzer, die ihre Grundsteuererklärung noch nicht abgegeben haben, müssen sich beeilen. Die Abgabefrist wird nicht noch einmal verlängert. Eigentümer und Eigentümerinnen müssen die Grundsteuererklärung daher bis zum 31. Januar abgeben. Das teilte das nordrhein-westfälische Finanzministerium am Mittwoch mit. Schon im Februar könnten in NRW „Erinnerungsschreiben“ an säumige Immobilienbesitzer verschickt werden.