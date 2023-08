Regenwetter Foto: Silas Stein/dpa up-down up-down Trockenheit Endlich Regen: Für den Wald ist jeder Tropfen Gold wert Von dpa | 02.08.2023, 05:54 Uhr | Update vor 54 Min.

Der Regen fällt in den Wäldern auf einen durstigen Boden. „Aus Sicht des Waldes ist jeder Tropfen, den wir bekommen, Gold wert“, sagte Michael Blaschke, der Sprecher des Landesbetriebs Wald und Holz in Münster. Es gebe einen großen Nachholbedarf. Besonders für die Entwicklung der jungen Bäume sei der Regen förderlich. „Denn die kommen mit ihren kleinen Wurzeln noch nicht so tief in die Erde“, sagte er.