Düsseldorf Endhaltestelle verpasst: Fahrgast greift Lokführer an Von dpa | 07.08.2023, 07:27 Uhr Polizei Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild up-down up-down

Weil er den Ausstieg an der Endhaltestelle am Bahnhof Düsseldorf-Friedrichstadt verpasst hat, ist ein betrunkener Fahrgast am Sonntagabend auf einen Lokführer losgegangen. Der 34-Jährige habe den Mann mit Schlägen, Tritten und einem Würgegriff attackiert, sagte eine Sprecherin der Bundespolizei am Montag.