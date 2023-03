Maskenpflicht Foto: Felix Kästle/dpa/Symbolbild up-down up-down Covid-19 Ende der Maskenpflicht in Pflegeeinrichtungen Von dpa | 01.03.2023, 08:04 Uhr

Die Vorsitzende der Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen (Bagso), Regina Görner, hat die Aufhebung der Maskenpflicht in Pflegeeinrichtungen begrüßt. „Das ist eine große Erleichterung“, sagte Görner am Mittwoch im Radiosender WDR 5. Ihre Organisation habe unter Verweis auf die Impfsituation schon lange gefordert, dass man dort nicht an der rigorosen Maskenpflicht festhalte.