Encrochat: Kokain-Connection in Krefeld gesprengt Von dpa | 09.03.2022, 15:12 Uhr

Weit über 200 Polizisten haben in Krefeld bei einer Razzia sechs mutmaßliche Drogendealer festgenommen. Dabei seien zwölf Kilogramm Kokain im Wert von 600.000 Euro und drei Kilo Marihuana im Wert von 30.000 Euro sichergestellt worden, berichtete Polizeiführer Jacques Isenrath am Mittwoch in Krefeld.