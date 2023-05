Baby Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild up-down up-down Gesellschaft Emilia und Noah bleiben die beliebtesten Babyvornamen in NRW Von dpa | 08.05.2023, 13:04 Uhr

Emilia und Noah/Noa bleiben die beliebtesten Vornamen bei Neugeborenen in Nordrhein-Westfalen. Zum dritten Mal in Folge führten sie 2022 die Liste der beliebtesten Babynamen in NRW an, wie die Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS) am Montag mitteilte. Emilia und Noah sind auch bundesweit die Spitzenreiter für das Jahr 2022.