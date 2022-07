ARCHIV - Außenansicht des Landgerichts Köln. Foto: Oliver Berg/dpa FOTO: Oliver Berg up-down up-down Landgericht Köln Eltern mit Axt schwer verletzt: Prozess gegen Sohn Von dpa | 08.07.2022, 02:03 Uhr

Er soll mit einer Axt mehrmals auf seine eigenen Eltern eingeschlagen haben - von heute (13.00 Uhr) an muss sich ein 29-jähriger Mann dafür in einem Prozess am Landgericht Köln verantworten. Die beiden überlebten den nächtlichen Angriff in ihrem Schlafzimmer schwer verletzt, wie das Gericht mitteilte. Dem Sohn wird versuchter Mord vorgeworfen.