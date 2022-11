Chipfabrik Elmos Semiconductor SE in Dortmund Foto: Bernd Thissen/dpa up-down up-down Chiphersteller Elmos prüft nach gestopptem Verkauf rechtliche Schritte Von dpa | 09.11.2022, 17:07 Uhr

Nach dem gestoppten Verkauf einer Chipfertigung an chinesische Investoren will das Dortmunder Unternehmen Elmos rechtliche Schritte prüfen. „Elmos wird den eingegangenen Bescheid sorgfältig prüfen, auch im Hinblick darauf, ob eine erhebliche Verletzung der Rechte der Parteien vorliegt“, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Durch den Verkauf wäre die Halbleiterfertigung in Deutschland nachhaltig gestärkt worden.