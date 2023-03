Handschellen Foto: Stefan Sauer/dpa/Illustration up-down up-down Wuppertal Elfjähriger verfolgt Einbrecher: Festnahme Von dpa | 27.03.2023, 17:10 Uhr

Ein elfjähriger Junge hat in Wuppertal einen mutmaßlichen Einbrecher verfolgt und für seine Festnahme gesorgt. Der Verdächtige soll in die Wohnung des Elfjährigen und seiner 41-jährigen Mutter eingebrochen sein, wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Montag berichteten. Als die Bewohner den ungebetenen Gast erblickten, sei dieser zu Fuß getürmt. Doch der Elfjährige habe sofort die Verfolgung aufgenommen. Unterwegs habe er einen Passanten gebeten, per Handy die Polizei zu alarmieren. Die konnte den flüchtenden 31-Jährigen ein paar Straßen weiter tatsächlich festnehmen. Der Mann kam in Untersuchungshaft.