Rheinisch-Bergischer Kreis Elfjährige läuft auf die Straße und wird von Auto erfasst Von dpa | 18.05.2023, 10:22 Uhr

Ein elfjähriges Mädchen ist bei einem Autounfall in Bergisch Gladbach schwer verletzt worden. Das Kind sei am Mittwoch zwischen geparkten Fahrzeugen auf die Straße gelaufen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der 58-jährige Autofahrer habe es demnach übersehen. Es kam per Rettungswagen in ein Krankenhaus.