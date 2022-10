Elf Verletzte bei Unfall in Jülich Foto: Ralf Roeger/dpa up-down up-down Düren Elf Verletzte bei Unfall nahe Jülich Von dpa | 24.10.2022, 10:59 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall in der Nähe von Jülich (Kreis Düren) sind elf Menschen verletzt worden, darunter zahlreiche Kinder und Jugendliche. Ein 20-Jähriger verlor am Sonntagabend die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet in den Gegenverkehr, wie die Polizei am Montag mitteilte. Ein mit neun Personen besetzter Kleinbus konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen, kollidierte mit dem Wagen des 20-Jährigen und wurde in ein weiteres, mit sieben Personen besetztes Fahrzeug geschleudert. Vier Personen seien mit schweren, sieben mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gekommen.