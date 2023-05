Gewitter Foto: Nicolas Armer/dpa/Symbolbild up-down up-down Wetter Einzelne Gewitter und Regen in Nordrhein-Westfalen Von dpa | 11.05.2023, 09:43 Uhr

Das Wetter in Nordrhein-Westfalen bleibt die kommenden Tage ungemütlich. Am Donnerstag kommt es zu einzelnen Gewittern und Regen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Teilweise ist Starkregen möglich.