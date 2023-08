Verhandlungen Einzelhandel-Tarifstreit: Keine Einigung in sechster Runde Von dpa | 25.08.2023, 16:52 Uhr | Update vor 55 Min. Verdi Foto: Tom Weller/dpa/Symbolbild up-down up-down

Im Tarifstreit des nordrhein-westfälischen Einzelhandels zeichnet sich noch immer keine Einigung ab. Die sechste Verhandlungsrunde habe kein Ergebnis gebracht, teilte der Handelsverband NRW am Freitag in Düsseldorf mit. Die Gewerkschaft Verdi warf den Arbeitgebern eine Blockadehaltung vor. „Das Verhalten der Arbeitgeber reißt in Zeiten von Inflation und steigenden Lebensmittelkosten immer größere Löcher in die Taschen der Beschäftigten“, sagte Verdi-Verhandlungsführerin Silke Zimmer. Man werde „die Streikmaßnahmen unermüdlich fortsetzen“.