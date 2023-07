Schwimmbad Foto: Annette Riedl/dpa/Symbolbild up-down up-down Freizeit Eintrittspreise für Schwimmbäder in NRW steigen Von dpa | 12.07.2023, 09:51 Uhr | Update vor 1 Std.

Die Eintrittspreise für Schwimmbäder sind in Nordrhein-Westfalen in den vergangenen zwölf Monaten um 6,4 Prozent gestiegen. Auch Produkte rund um den Schwimmbadbesuch wurden im gleichen Zeitraum spürbar teurer, wie das Statistische Landesamt IT.NRW am Mittwoch mitteilte.