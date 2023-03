Warnstreik im Nahverkehr - Köln Foto: Sascha Thelen/dpa up-down up-down ÖPNV Eintägige Nahverkehrs-Warnstreiks in NRW haben begonnen Von dpa | 03.03.2023, 07:24 Uhr

In Nordrhein-Westfalen haben am frühen Freitagmorgen Warnstreiks im öffentlichen Nahverkehr begonnen. Der eintägige Warnstreik sei mit dem Betriebsbeginn der Verkehrsunternehmen ab circa 2.30 Uhr gestartet, sagte ein Verdi-Sprecher. Schwerpunkt sind nach Angaben der Gewerkschaft das Ruhrgebiet und das Rheinland. Vor allem Bewohner der größeren Städte müssen sich auf erhebliche Einschränkungen gefasst machen. Laut einer Übersicht von Verdi gibt es Warnstreiks unter anderem in Dortmund, Bochum, Essen, Mülheim, Oberhausen, Köln, Bonn, Aachen, Münster, Bielefeld, Hagen und Düsseldorf. Der Verdi-Sprecher sagte, man rechne landesweit mit mindestens 15.000 Streikenden.